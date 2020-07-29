Как отметили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, только за ночь на 29 июля сотрудниками полиции было выявлено 55 административных правонарушений. - Задержаны 8 граждан в нетрезвом состоянии и доставлены в центр адаптации, 16 нарушений общественной безопасности, из которых 12 фактов - нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей, 39 нарушении дорожной безопасности, из которых 6 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 9 транспортных средств водворены на специализированную стоянку, в числе которых 1 мотоцикл, водитель которого управлял им без государственных номерных знаков, - сообщили в пресс-службе полиции. За несоблюдение требований постановления в отношении 190 водителей собраны первоначальные материалы, которые будут направлены для принятия решения в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.