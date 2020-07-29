Восемь человек в нетрезвом состоянии были задержаны и доставлены в центр адаптации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Шесть пьяных водителей задержали полицейские ЗКО Как отметили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, только за ночь на 29 июля сотрудниками полиции было выявлено 55 административных правонарушений. - Задержаны 8 граждан в нетрезвом состоянии и доставлены в центр адаптации, 16 нарушений общественной безопасности, из которых 12 фактов - нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей, 39 нарушении дорожной безопасности, из которых 6 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 9 транспортных средств водворены на специализированную стоянку, в числе которых 1 мотоцикл, водитель которого управлял им без государственных номерных знаков, - сообщили в пресс-службе полиции. За несоблюдение требований постановления в отношении 190 водителей собраны первоначальные материалы, которые будут направлены для принятия решения в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО. Шесть пьяных водителей задержали полицейские ЗКО Шесть пьяных водителей задержали полицейские ЗКО Шесть пьяных водителей задержали полицейские ЗКО Шесть пьяных водителей задержали полицейские ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО