Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев рассказал, что различные травмы при пожарах получили 7 человек, погибли - 3 Материальный ущерб от пожаров составил свыше 8 млн тенге. В городах произошло 95 пожаров, 135 пожаров зарегистрировано в сельской местности. Основная доля ущерба от пожаров приходится на сельскую местность. - Необходимо отметить, что основное число пожаров по-прежнему приходится на жилой сектор. Из 230 пожаров 153 произошли в частных и многоквартирных жилых домах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение пожаров в данной категории. Основные причины пожаров в жилом секторе, как правило, несоблюдение населением элементарных требований пожарной безопасности в быту, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, - отметил Жасулан Джумашев. В этих целях сотрудники департамента и его территориальных подразделений регулярно проводят рейды, разъяснения правил пожарной безопасности на сходах граждан, информирование через средства массовой информации и страницы соцсетей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.