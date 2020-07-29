С середины мая был изменен порядок работы ЦОНов по всей стране. Сейчас ЦОНами оказываются только «бумажные» услуги, недоступные онлайн. Однако три категории граждан, а именно пенсионеры, многодетные матери и лица с ограниченными возможностями могут как и раньше получать электронные услуг в ЦОНах. Для них в каждом фронт-офисе работают льготные окна. Льготники могут там получить как «бумажные» услуги, так и различные виды справок и услуг. В льготные окна также необходимо заранее бронировать очередь. - Больше всего услуг через льготные окна оказано в ЦОНах городов-мегаполисов – Нур-Султан (9941), Алматы (9719) и Шымкент (7753). Список же замыкает Мангистауская область, там, через льготные окна было обслужено 1862 граждан. В Западно-Казахстанской области оказали более 3 тысяч государственных услуг через льготные окна, - сообщили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан». По словам председателя правления «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, льготные окна помогут гражданам данных категорий получать услуги быстро и качественно. - Мы понимаем, что именно этим категориям граждан наиболее сложно получать услуги онлайн самостоятельно, поэтому оставили для них возможность получать их в ЦОНе, – добавила она. Отметим, что с момента запуска работы ЦОНов по новому формату после снятия режима ЧС казахстанцы получили более 2 млн госулуг.Сервис бронирования был доработан, теперь граждане могут видеть свободное время для брони, а также перебронировать время посещения. - На сегодня более 80% всех госуслуг доступны в электронном формате на портале egov.kz. Граждане, которые не имеют доступа к компьютеру, могут воспользоваться уголками egov, созданными при акиматах, центрах занятости, учебных и медицинских организациях и т.д. По Западно-Казахстанской области уголки самообслуживания на данный момент функционируют при акиматах Круглоозерное, Желаевский с/о, Зачаганск и в Центре Цифровых услуг по ул.Жамбыла, 81. График работы: пн-пт с 9.00 до 17.00, сб. и вс. - с 9.00 до 13.00, - пояснили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.