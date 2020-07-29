«Геркулес» отличается, прежде всего, уникальным внешним видом: фигурный 3D-рез создает иллюзию натуральной черепицы, большая высота волны металлочерепицы выглядит более рельефно. Такой материал экономичен из-за большой монтажной ширины, при одном размере крыши необходима меньшая квадратура металлочерепицы «Геркулес» по сравнению с «Каскад» и «Монтеррей».

Панели сайдинга герметично и легко стыкуются, обеспечивая прочную и долговечную поверхность облицовки, надежно выдерживают механические нагрузки, не выгорают, и еще важная особенность, они экономичные и безопасные (не воспламеняются).

Преимуществами профнастила с фигурным резом являются красивый внешний вид и прочность, по стоимости мало чем отличается от обычного профнастила, экономичен по сравнению с использованием металлического штакетника. Сочетание профнастила с фигурным резом с металлочерепицей «Геркулес» или «Каскад» создает уникальный дизайн любого здания.

ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» - это надежный и добросовестный производитель кровельных, стеновых и фасадных материалов, имеющий собственное производство. Компания образовалась в августе 2003 года на базе действующего в Уральске с 1981 года завода пластмассовых изделий. Производственный комплекс состоит из 12 цехов и полной инфраструктуры, свойственной промышленным предприятиям.На рынке производства профлиста и металлочерепицы, которые все больше используются в современном строительстве, ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» вот уже 17 лет, и она занимает одно из лидирующих мест в области. - Мы производим и реализуем надежные высококачественные строительные материалы: профнастил, металлочерепицу, полиэтиленовые трубы для газификации и водоснабжения и многое другое, – рассказал. – На сегодняшний день наше предприятие расширило линейку производства и поставки продукции и предлагает большой ассортимент профнастила марок С8, С10, С10 (под сайдинг), СС10, МП20, С21, HC35, H44, H60, H75, а также металлочерепицу «Каскад», «Монтеррей» и новинку производства – металлочерепицу «Геркулес». Металлочерепица «Геркулес» обладает рядом преимуществ перед давно используемыми в нашей области другими видами металлочерепиц «Каскад» и «Монтеррей». Следует отметить, что в Западном Казахстане такую новинку пока производят только в УТПК.в Уральске.Еще одной новинкой является производство– стеновых панелей для облицовки и защиты фасадов домов и зданий от внешних воздействий природных явлений: дождя, снега, урагана, метели и так далее. Компания изготавливает два вида сайдинга – корабельная доска и евробрус (этот вид сайдинга является новинкой для Западного Казахстана).Также среди новинок производства компании имеются ограждения: профнастил с фигурным резом и штакетник.Металлочерепица и профнастил производятся на высокотехнологичном оборудовании из оцинкованной стали с полимерным покрытием, что позволяет создать экологически чистый, эстетичный и долговечный материал для кровли и фасада. В торговом зале представлена разнообразная палитра цветовой гаммы металла (более 20 цветов), из которого можно изготовить нужную марку профнастила или металлочерепицы. Сроки изготовления заказа 1-2 дня. Также ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» поставляет по заказам высококачественные кровельные и стеновые сэндвич-панели российского производства (г. Самара). Толщина кровельных и стеновых панелей различна - 50мм, 80мм, 100мм, 120мм, 150мм и 200мм. - Наши специалисты помогут вам произвести точный расчет необходимой продукции с учетом экономии, - добавил Николай Михайлович. - Кроме основной кровельной и фасадной продукции наше предприятие изготавливает для монтажа покрытия. Доборные элементы кровли имеют тот же цвет лакокрасочного покрытия, что и кровельное. Это придаст вашей крыше законченный вид. Мы также можем быстро изготовить любые доборные элементы и крепежные материалы по специальному заказу клиентов. Помимо производства профнастила, металлочерепицы и доборных элементов компания реализует пластиковую водосточную систему производства Германии. В ассортименте также реализуютсяв трёх ценовых категориях. Кроме этого, ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» изготавливает полиэтиленовые трубы для газификации и водоснабжения и товары народного потребления (тазы, ведра из пластмассы), дорожные знаки и указатели. - Мы являемся производителем, ценящим доверительные отношения с клиентами, что дает нам право утверждать - наше предприятие одно из лучших, где можно купить профнастил и металлочерепицу по доступным ценам, и качество будет при этом на высшем уровне. Продукцию можно приобрести за наличный и безналичный расчет, а также путем оформления заказа в кредит на месте, - сказал руководитель компании.