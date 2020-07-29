Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 3 июля, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди населения в праздник Курбан айт будет запрещено проводить мероприятия с массовым скоплением людей. Также будет приостановлена работа убойных цехов и рынков по реализации крупнорогатого и мелкого скота за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн. Стоит отметить, что в соответствии с требованиями санитарных норм, установлены места для реализации скота населению по адресам: - вдоль трассы Атырау-Астрахань; - вдоль трассы Атырау-Доссор, район телевышки; - вдоль трассы Атырау-Еркинкала, мкр. "Оркен"; - вдоль трассы Атырау-Дамба. Забой и реализации скота будет проходить только в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветеринарной службы, такие как: - КХ «Асыл Агро», Северная промзона, 49; - ИП «Куаныш», мкр. «Береке»; - «Адал», вдоль трассы «Атырау-Махамбет»; - «Тума» по ул. Курмангазы; Также будет запрещен завоз крупнорогатого и мелкого скота на территорию города, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн режиме. Между тем, организовать проведение жертвоприношения (Курбандык) в онлайн режиме с подачей заявок на сайт Qurban2020.kz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.