Фото с сайта akorda.kz Президент провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в стране. Премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту о том, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29%. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43%, в том числе реанимационных палат – на 27%. Число выздоровевших возросло до 63%, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения. Аскар Мамин также сообщил главе государства о проводимом ежедневном мониторинге ситуации в регионах по таким ключевым показателям, как заболеваемость и смертность, доступность и качество медицинской помощи, уровень тестирования населения, обеспеченность лекарственными средствами и оборудованием для палат интенсивной терапии и реанимации. Министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал президента о подходах к поэтапному смягчению карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику. Глава государства подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.