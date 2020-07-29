Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Уральска сообщили, что 25 июля выявлено 10 объектов, которые функционировали с нарушением. - В кафе «Гакку» в п.Деркул проводили свадьбу с участием около 100 человек, пивной бар в мкр.Жулдыз функционировал после 22.00, автомойка по ул.Жангир хана, 68 и шиномонтаж «Абзал» функционировали после 17.00, магазин «Гулдер» по ул.Курмангазы, 169/1, магазин «Асель» по ул.М.Акына, 2/2, алкомаркет по ул.Согласия, 41, кафе «У Тимошки», магазин «Донай» по ул.Гагарина, 39/1 функционировали после 22.00, в кафе «Bear» по ул.Кызылжарская посетители находились в летнике и распивали спиртные напитки, - сообщили в акимате. 26 июля было выявлено 9 объектов, которые функционировали с нарушением. Банкетный зал «Жасмин» по ул.Самал проводил свадьбу с участием около 100 человек, Банкетный зал в комплексе «Арыстан» по ул. А.Молодежная также проводил свадьбу с участием около 100 человек. - Кафе «Айдана» по ул.Евразийская, магазин «Асель» по ул.М.Акына, ресторан «Алтынай» по ул.М.Акына, магазин «BeerKing» в мкр.Астана, магазин «Сания» по ул.Курмангазы функционировали после 22.00, сауна «Акватория» по ул.Вагонной функционировала во время запрета, СТО по ул.Жангир хана функционировал после 17.00 часов, - рассказали в акимате Уральска. Все выявленные нарушения были зафиксированы на фото и видео и были переданы сотрудникам полиции, прибывшим на место, а также в управление контроля качества безопасности товаров и услуг г.Уральск для принятия мер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.