Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Самат Данияров 28 июля на аппаратном совещании аким Актюбинской области Ондасын Уразалин представил нового руководителя управления здравоохранения Самата Даниярова. На протяжении шести лет эту должность занимал Асет Калиев, который покинул этот пост в июне 2020 года. Самат Даньяров, назначенный на данную должность распоряжением главы региона, является выпускником Актюбинского государственного медицинского института и Актюбинского университета им.С. Баишева. Трудовую деятельность начал в 1985 году в Кызылординской областной больнице. В разные годы работал инспектором Кызылординской областной больницы, главным специалистом Актюбинского областного отдела здравоохранения, заместителем руководителя управления, главным врачом Актюбинской областной клинической больницы. С 2017 года возглавлял Центр семейной медицины. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Фото представлено пресс-службой акимата области