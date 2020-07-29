Всего в Казахстане по данным на 28 июля зарегистрировано 1544 заболевших COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более 2 млрд тенге потратили на борьбу с коронавирусом в ЗКО Из них у 784 человек болезнь протекает с выраженными симптомами, у 760 - без симптомов. В ЗКО в этот день зарегистрировано 80 заболевших. Таким образом, на данный момент в Казахстане зарегистрировано 86 192 заболевших COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.