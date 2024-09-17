Главного бухгалтера областного центра национальных видов спорта осудили за хищение бюджетных средств. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры Мангистауской области

Главного бухгалтера областного центра национальных видов спорта осудили за хищение бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области. Они установили, что за 2018 – 2023 годы сотрудник незаконно присвоил 117 миллионов тенге.



Прокуратура провела расследование, по итогам которого уголовное дело направили в суд по статье 371 ("Халатность") и статье 189 ("Хищение") Уголовного кодекса.

— Приговором суда руководитель учреждения признан виновным по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей. На основании закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Казахстана" освобождён от уголовного наказания. Главный бухгалтер осуждён за хищение бюджетных средств к лишению свободы сроком на семь лет, – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что приговор суда уже вступил в законную силу.