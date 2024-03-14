По информации департамента юстиции ЗКО, бухгалтер акимата сельского округа являясь должностным лицом своевременное не удерживала алименты с заработной платы акима. Соответственно взыскателю алиментов средства не перечислялись. Женщину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 55 тысяч тенге.

Департамент юстиции ЗКО напоминает, что законы обязательны для всех! Не своевременное удержание и перечисление алиментов влечет административную ответственность в виде штрафа на физических лиц в размере 10, на должностных лиц – в размере 15, на юридических лиц – в размере 20 МРП.