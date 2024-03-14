В августе прошлого года актюбинец вместе со своей дочерь купили железнодорожные билеты. Они ехали из Атырау в Актобе. После посадки пассажиры обнаружили, что в вагоне поезда антисанитарные условия: пыль, грязь, из под кранов течет ржавая вода. На просьбы поменять места или переселить в другой вагон ему отказали.

Тогда мужчина вызвал сотрудников транспортной полиции, которые зафиксировали фото и видео санитарных нарушений. Учитывая, что пассажирам пришлось умываться и пользоваться грязной водой, спать в грязном вагоне подвергая здоровье риску, актюбинец обратился в суд с требованием возвратить стоимость билетов и взыскать моральный ущерб.

– Факт антисанитарных условий в вагоне подтверждается материалами гражданского дела, возбужденными административными делами в отношении начальника участка и инструктора. Истцы как потребители услуг должны получить качественные услуги от ответчика. Указанными нарушениями нарушены права истцов как потребителей, в связи с чем, суд принимая во внимание степень испытываемых нравственных страданий истца и его несовершеннолетнего ребенка, форму вины ответчика, удовлетворил требование о взыскании морального вреда, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Решением суда в пользу пассажиров взыскан моральный ущерб в размере 100 тысяч тенге и сумма представительских услуг в размере 200 тысяч тенге. Однако мужчине оказали в требовании вернуть стоимость билетов. Ведь ответчик по договору перевозки исполнил свои обязательства, довез до пункта назначения.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.