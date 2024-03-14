С большой гордостью каждый раз делюсь на международных конференциях достижениями Казахстана. Результаты цифровизации и инноваций в нашей стране являются для многих стран примером для подражания. Это благоприятно влияет на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана и целого региона. Ведущие международные инвесторы и технологические компании с особым интересом следят за развитием Kaspi.kz и инноваций в стране. Спасибо каждому казахстанцу. Именно благодаря нашим совместным усилиям, мы создаем историю и ставим Казахстан на мировую карту инноваций. Спасибо каждому из вас за то, что вдохновляете нас создавать сервисы мирового уровня!