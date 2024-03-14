Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:
С большой гордостью каждый раз делюсь на международных конференциях достижениями Казахстана. Результаты цифровизации и инноваций в нашей стране являются для многих стран примером для подражания. Это благоприятно влияет на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана и целого региона. Ведущие международные инвесторы и технологические компании с особым интересом следят за развитием Kaspi.kz и инноваций в стране. Спасибо каждому казахстанцу. Именно благодаря нашим совместным усилиям, мы создаем историю и ставим Казахстан на мировую карту инноваций. Спасибо каждому из вас за то, что вдохновляете нас создавать сервисы мирового уровня!
Конференция Morgan Stanley Technology, Media and Telecom проводится уже более 30 лет. Ежегодно она становится главным событием для ведущих технологических компаний и инвесторов во всем мире.
