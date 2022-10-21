Буллинг: кто «травит» наших детей

Будем экологичнейБуллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», «травля») имеет три вида: социальный, заочный и физический. Физический буллинг — это тычки, подножки, синяки. Социальный - психологическое давление на человека, распространение слухов, сплетен. Заочный или гипербуллинг – новый вид травли, который происходит в интернете, когда мы это делаем на расстоянии. В своём интервью, с полной версией которого вы сможете ознакомиться, просмотрев видео, Айгуль Жалиева (на фото) рассказала, как меняется поведение ребёнка, столкнувшегося с травлей. Айгуль ЖАЛИЕВА
- В первую очередь, это смена его настроения. Если ребёнок был активный, он начинает в себе замыкаться, начинает проводить больше времени наедине с собой. Он внезапно может стать агрессивным. Успеваемость снизится, ребёнок не хочет заниматься и возможно вообще отказывается ходить в школу. Родителям нужно быть внимательными по отношению к своим детям.А вот школьный психолог детям в сложной ситуации зачастую не помощник, так как в учебных заведениях кабинет психолога не совсем удачно расположен и у ребёнка нет возможности пойти туда официально.
- Буквально вчера у меня была девочка. На вопрос «ходила ли ты к школьному психологу», был ответ - «конечно, нет». Это ожидаемый ответ. Потому что дети считают, что психолог расскажет о тайне учителям и родителям. Что её увидят у кабинета психолога и станут считать психом. А самым страшным является тот факт, что дети молчат и не могут довериться своим родителям. Психолог считает, что причин тому много, одна из которых – гиперконтроль, гиперопека. То есть дети воспринимают обращение к родителю как нечто усугубляющее их положение. Потому что зачастую родители – тираны, а проблема требует к себе очень осторожного, очень экологичного подхода.Если родитель «промахнётся», или вовремя не обратит внимания, ребёнок может оказаться в «точке невозврата», после которой не поможет и армия психологов.
- Критическая точка, которую нужно не упустить – когда ребёнок начинает говорить о сложных вещах, начинает задавать вопросы: «зачем я живу?», «в чём смысл жизни?», «почему люди такие злые?». То есть родителям нужно слушать и ещё раз слушать. Кстати, слово слушать и слышать - это два разных понятия.
На старт, внимание, фас!Как рассказала Айгуль, она сама является жертвой буллинга и не понаслышке знает, как приходится жить тем, кого травят. Она родилась в обыкновенной семье, но была очень болезненным ребёнком. Когда она пошла в первый класс, то большую часть учебного года пролечилась в больнице. За это время маленькая Айгуль пристрастилась к книгам. Читала много, в том числе серьёзную литературу. В классе четвёртом - пятом девочку стали называть - «в каждой бочке затычка», потому что она могла ответить, практически, на любой вопрос учителя. Естественно, учителя её любили. И, естественно, это не вызывало положительных эмоций её одноклассников.
- Мне рвали пальто, во вторую обувь складывали грязь, рвали портфели. Я носила очки и мне их разбивали. Был и физический буллинг, и психологический. Весь класс объявил мне бойкот, возле меня никто не сидел, и, если учителя насильно пересаживали ко мне кого-то, у них начиналась истерика. Вокруг меня создался вакуум. Но мне очень повезло с родителями и очень повезло с учителями. Они это заметили и сказали об этом моим родителям.Вопреки всем представлениям, родители и учителя не стали собирать большие собрания, воспитывать и бичевать детей. Единственное, что они сделали, - поговорили с Айгуль и спросили, нужна ли ей помощь родителей её обидчиков или она сама сможет с этим справится. Родители просто объяснили маленькой Айгуль, почему её одноклассники так на неё реагируют. А дело в том, что нестабильная детская психика не выносит чьего-то превосходства и возникают чувства зависти и обиды. И ребёнок выплёскивает накопленный негатив на своего «раздражителя».
- Как только родители мне все объяснили, всё стало на свои места, - заключает психолог.Ребёнок не перестанет выделяться из толпы, но в какой-то момент может обернуть своё отличие от других в пользу, так как это сделала Айгуль. И когда в очередной раз ей в спину бросили фразу «в каждой бочке затычка», она обернулась и спросила: «а что тебе мешает читать, учиться и развиваться?». Через некоторое время девочка стала лидером класса, в 13 лет её избрали председателем пионерской дружины, и она не упустила случая отомстить своим обидчикам. Самых ярых из них назначила председателями физического центра, культмассового сектора, информационного. Мальчикам пришлось каждую неделю сдавать ей отчёт. Таким образом, по мнению психолога, не всегда взрослый должен вмешиваться в конфликт. Задача родителей дать понять своим детям, что вы на их стороне. И не важно, будет он прав или виноват. Они должны знать, что вы всегда готовы прийти на помощь. Ребёнок получит колоссальнейшее облегчение.
Поиграем?! Я буду буллиО том, что любой буллинг можно разрешить, дав понять своему ребёнку, что он ценен и нужен, не только им самим, но и обществу, уверен и тренер по детской безопасности Бота Ибраева (на фото). Она считает, что наладить и сохранять доверительный контакт с ребёнком возможно, если говорить с ним без угроз и обвинений. Он должен быть уверен – мама и папа его поймут и помогут. Бота ИБРАЕВА
- Необходимо выяснить, что сам ребёнок думает о причинах буллинга, и какие пути выхода видит. Конечно, необходимо поговорить и с классным руководителем, понять, какая у него позиция, потому что это тот человек, который должен хотеть влиять на данную ситуацию. Если диалог с ним не получается, идти в администрацию школы, затем в горобразование, затем в МОН РК, затем в СМИ. Диалог с учителем, школой должен носить деловой тон, состоять из фактов и доказательств, без лишних эмоций, - говорит Бота Ибраева.Разговор с учителем и представителями школы должен строиться по принципу сэндвича: начало и конец его обязательно должны носить позитивный характер (начать и закончить хорошим), а середина включать все негативные моменты (которые действительно необходимы). А вот искать причины буллинга в своём ребёнке и выяснять почему именно он стал его жертвой не стоит, считает тренер по детской безопасности. Так он закрепляется в мысли, что с ним что-то не так, что он слабый и понесёт груз вины.
- Нужно его обучать разным методам общения в классе, искать в нём новые ресурсы. Если ребёнок неконфликтный, нужно подогреть в нём небольшую внутреннюю агрессивность, которая помогла бы ему противостоять агрессорам. Родители могут «прокачивать» стойкость ребёнка, играя с ним в игру «агрессор - пострадавший», в которой он бы учился отшучиваться и давать отпор, - советует Ибраева.Между тем тренер уверена, что не меньшая помощь требуется и агрессору (булли, буллер). Бота Ибраева говорит, что такие дети очень часто транслируют то поведение, которое проявляют к ним. И если его подавляют, ему хочется идти и подавлять других. Потому что очень редко ребёнок, чьи внутренние потребности удовлетворяют, чьи интересы признаются, становиться агрессором по отношению к кому-то.
- С буллерами нужно выстроить коммуникативную стратегию: возможно, это ребёнок, который не может проявлять свои эмоции по-другому. Его нужно обучать другим формам коммуникации. Он должен чаще релаксировать, это поможет ему реже выражать агрессию.Стать жертвой буллинга может любой ребёнок, вне зависимости от физических, интеллектуальных способностей или материального положения. Никто от этого не застрахован. У этой ситуации, как правило, множество свидетелей, потому что спектакль рассчитан на массовую трансляцию. Таким образом психологическую травму получают не только участники травли, но и её зрители. Мы все прекрасно понимаем, что «жертвы буллинга» - будущие клиенты психологов, но зачастую и у буллеров не всё так гладко, как думается. Алкоголизм, наркомания, тюремные заключения, невозможность удержаться ни на одной работе, финансовая нестабильность, невозможность устроиться на работу, сложности во взаимоотношениях с противоположным полом, склонность к манипулированию людьми. По факту - глубокая непроработанная проблема. Из этой «травли» мало кто выйдет без потерь, а значит в ней нет победителей. Но сейчас в руках каждого взрослого чистейшие «сосуды», дети с правом на нормальное будущее, поэтому говорите о буллинге со своим ребёнком, объясняйте, как нужно действовать, если он или другие дети подвергаются издевательствам в школе. Жить в обществе эмпатичных людей, уважающих границы друг друга, чутко относящимся к животным и растениям, приятнее. И каждый из нас этого заслуживает. Ранее журналисты Tengrinews.kz сообщили, что в казахстанских школах официально внедряют антибуллинговые правила. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Алматы Халида Ажигулова.
- Когда происходит очередной подростковый суицид либо его попытка и начинаешь разбираться, что привело к этому - где-то всё равно всплывает проблема травли в школе, буллинга. Это та проблема, которую мы не можем контролировать, потому что не все от нас зависит, но мы можем минимизировать случаи, когда совершается буллинг, - сообщила Ажигулова.Проект по антибуллингу «Айналайын SOS», который инициировал медиа-ресурс Peremena.media, стартовал ещё в 2020 году. Они решили проявить инициативу и помочь детям, подверженным школьным издевательствам не только в виде консультаций, но и различных плакатов. Тогда правозащитники надеялись, что госорганы образования пойдут на диалог, и начнут распространять этот опыт повсеместно. Школам же предлагалось вывесить информационные плакаты для распространения. Однако, по словам Ажигуловой, последние не проявили никакого интереса к этой проблеме.
- Ни один директор школы так и не обратился. И я поняла, что пока это не будет обязательным требованием к школам по закону, ничего меняться не будет. В апреле этого года в аппарат законов «Об образовании» и «О правах ребёнка» было официально сформировано и введено понятие «буллинг», введён запрет на совершение буллинга против детей. И буквально недавно разработаны правила профилактики травли в отношении несовершеннолетних. Сейчас эти правила дорабатываются, и скоро они уже будут утверждены приказом министра просвещения, - заявила Халида Ажигулова.По большей части школы эту проблему не признают, потому что никому не нужны проверки, а с внедрением официальных антибуллинговых правил в систему образования, можно надеяться, что интересы и права ребёнка начнут соблюдаться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео «Мой ГОРОД»