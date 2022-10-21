Буллинг: кто «травит» наших детей

Тема буллинга затрагивает как ребёнка, так и его родителей. Не обходит она стороной и школу. Мы поговорили со специалистами, которые встречаются с темой буллинга чаще остальных. В интервью приняли участие психолог, мастер нейролингвистического программирования (НЛП), гипнолог Айгуль Жалиева и журналист, тренер по детской безопасности Бота Ибраева. Иллюстративное фото "МГ" Они рассказали, как действовать родителям и каким образом лучше поддержать своего ребёнка в этой болезненной ситуации. Будем экологичней Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», «травля») имеет три