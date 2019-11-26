«Было немного сложно»: Ержан Максим о своей новой жизни в Москве

Ержан признается, что ему понравилось жить в российской столице. Вначале было трудно, говорит он. Певцу пришлось столкнуться с языковым барьером, так как мальчик не очень хорошо знал русский язык.
В данный момент Ержан обучается в музыкальной академии Игоря Крутого, получает профессиональное образование.
Историей о жизни в новом городе он поделился в программе "Қарақатпен шай" на телеканале "Хабар".
Он рассказал, что в Москве посещает 2 школы, прежде всего, музыкальную академию и дополнительные занятия. У Ержана появились друзья в новом городе.
Мама восходящей звезды призналась, что из-за гастролей и подготовки и "Евровидению" Ержан немного отстал от школьной программы.
Сейчас он изучает программу 6 класса, несмотря на то, что уезжал из Казахстана, закончив 6 класс. Женщина признается, что скучает по родному дому. Семья Ержана Максима жила в Уральске.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.