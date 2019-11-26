«Было немного сложно»: Ержан Максим о своей новой жизни в Москве

Юный казахстанский певец Ержан Максим в сентябре текущего года переехал в Москву. Он рассказал, как ему живется в новой стране и с какими проблемами пришлось столкнуться, передает NUR.KZ. Скриншот с видео Ержан признается, что ему понравилось жить в российской столице. Вначале было трудно, говорит он. Певцу пришлось столкнуться с языковым барьером, так как мальчик не очень хорошо знал русский язык. В данный момент Ержан обучается в музыкальной академии Игоря Крутого, получает профессиональное образование. Историей о жизни в новом городе он поделился в программе "Қарақатпен шай" на телеканале "

Ержан признается, что ему понравилось жить в российской столице. Вначале было трудно, говорит он. Певцу пришлось столкнуться с языковым барьером, так как мальчик не очень хорошо знал русский язык.

В данный момент Ержан обучается в музыкальной академии Игоря Крутого, получает профессиональное образование.

Историей о жизни в новом городе он поделился в программе "Қарақатпен шай" на телеканале "Хабар".

Он рассказал, что в Москве посещает 2 школы, прежде всего, музыкальную академию и дополнительные занятия. У Ержана появились друзья в новом городе.

Мама восходящей звезды призналась, что из-за гастролей и подготовки и "Евровидению" Ержан немного отстал от школьной программы.

Сейчас он изучает программу 6 класса, несмотря на то, что уезжал из Казахстана, закончив 6 класс. Женщина признается, что скучает по родному дому. Семья Ержана Максима жила в Уральске.