Сегодня в уголовном суде города Уральск судья Магира КИТАРОВА вынесла приговор уже экс-заместителю начальника следственного управления ДВД ЗКО Заяту МУХТАРОВУ и экс-начальнику отдела природоохранной полиции Габидену КАГАЗГАЛИЕВУ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. kagazgaliev1 Обоих бывших высокопоставленных полицейских чиновников суд приговорил по семи годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. Адвокаты не согласились с решением суда и намерены подать апелляцию, так как считают, что суд "многое не учел". -В суде не были озвучены доказательства, что КАГАЗГАЛИЕВ передавал деньги МУХТАРОВУ. Кроме того, есть запись, на которой начальник управления финансовой полиции уговаривал КАГАЗГАЛИЕВА дать показания против МУХТАРОВА. Финполовцы сами подтвердили, что в день дачи взятки ХАМЗИН в здание финполиции не входил, не входили и понятые, - заявила адвокат Заята МУХТАРОВА Аруна МУХТАРОВА. Отметим, приговор еще не вступил в законную силу. Напомним, 3 декабря прошлого года полицейским было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 311 УК РК - «Получение взятки лицом уполномоченным  на выполнение государственных функций, в том числе за незаконные действия либо бездействия». Сотрудниками финансовой полиции было установлено, что начальник природоохранной полиции, действуя по договоренности с замначальником следственного управления, требовал с гражданина Х. взятку в особо крупном размере за решение вопроса о прекращении возбужденного уголовного дела по статье 287 УК РК - «Незаконная добыча рыбных ресурсов и других водных животных и растений» в отношении последнего. Как стало известно, еще в начале октября 2013 года Габиден КАГАЗГАЛИЕВ лично получил от гражданина Х. часть взятки и в последующем передал ее Заяту МУХТАРОВУ. 13 июня 2013 года в Казталовском районе пограничники задержали мужчину, который перевозил 9328 штук раков. Далее дело было передано в природоохранную полицию, где 26 июня по факту было возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК - «Незаконная добыча рыбных ресурсов и других водных животных и растений». Дело было приостановлено на момент проведения экспертиз. В следственное управление ДВД ЗКО оно попало 26 ноября. Тогда и обратился с заявлением в финансовую полицию подозреваемый, у которого силовики требовали деньги.