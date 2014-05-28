Авария произошла примерно во втором часу дня на пересечение улиц Сырыма Датова и Гагарина, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». DTP_detsad3 Как сообщил сотрудник УАП, работавший на месте ЧП, виновником ДТП, скорее всего, является водитель «Ауди». «КАМаз» двигался по улице Сырыма Датова, двигаясь в южном направлении, а легковая машина двигалась в северном направлении, выезжая на улицу Гагарина. Нарушив правила дорожного движения, водитель «Ауди» резко повернул налево, что и явилось причиной аварии. Движение на улице не перекрыто, другие машины с осторожностью проезжают место ДТП. - Остальные подробности аварии выясняются. Несмотря на страшные повреждения машины, все пострадавшие остались в живых. Обоих водителей и пассажиров иномарки доставили в травмпункт областной больницы. DTP_detsad2 DTP_detsad1 DTP_detsad5DTP_detsad6 Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Фото автора