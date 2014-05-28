Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения украинских СМИ, что какие-то «чеченские подразделения» из России вторглись в Донецк. Об этом он написал в своем Instagram. - Я официально заявляю, что это не соответствует действительности. Никакие "чеченские военнослужащие" и, тем более, "военные колонны Чечни" в конфликте не принимают участия, — отметил он. По его словам, Чечня является одним из субъектов Российской Федерации и, в соответствии с Конституцией, не имеет Вооруженных сил. Кадыров также указал, что «если же в зоне конфликта кто-то видел чеченца, то это его личное дело». - Чеченцев три миллиона и две трети из них проживает за пределами ЧР, в т.ч. на Западе. Мы не можем и не должны знать, кто из них куда едет, как не знали в Киеве, кто из украинцев ехал воевать в Грозный, - заметил он. - На самом деле мы исходим из того, что Украина, в конечном счете, как и прежде, станет дружественной России страной, а народ Украины является для нас братским, — добавил глава Чечни. Lenta.ru