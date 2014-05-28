Сегодня, 28 мая, в городском акимате с предпринимателями, занимающимися изготовлением или реализацией продуктов питания, и директорами школ Уральска встретились. Тема, которую затронули на встрече, - это летний отдых детей и профилактика пищевых отравлений. - Летом в Уральске отдыхают около 15 тысяч детей, - сказал Марс САТЫБАЛДИЕВ. - Кроме того, впереди выпускные вечера, просьба к предпринимателям соблюдать санитарные правила и нормы, чтобы не было отравлений. По словам Нурлана КАИРШИНА, со 2 апреля в Казахстане действует мораторий на проверку субъектов МСБ. Он был введен для того, чтобы предприниматели могли наладить свой бизнес, привести его в порядок. - Со следующего года планируется и вовсе отменить плановые проверки малого и среднего бизнеса, но это не означает вседозволенность, - отметил КАИРШИН. - Напротив, это большая ответственность для предпринимателей, чтобы за это время не было нарушений. Между тем, как рассказала замруководителя департамента по защите прав потребителей Алтын УРЫНГАЛИЕВА, с начала года в республике произошло 3 отравления, два из них в школах, пострадали 70 человек. В прошлом году в Казахстане отравились 203 человека. Пальму первенства по числу отравлений занимают различные тойхана и кафе, на втором месте школьные столовые, на третьем - вахтовые кухни. - Мы поддерживаем ваш бизнес, но многие из вас нарушают, - сказала Алтын УРЫНГАЛИЕВА. - К нам поступила 71 жалоба на организации, которые выпускают продукты питания или реализовывают их. Например, в хлебе находят волос или скрепку, или продаются продукты с истекшим сроком годности. Предприниматели, вы пользуетесь мораторием, и мы вас проверить не можем. По словам УРЫНГАЛИЕВОЙ, когда предпринимателям указывают на нарушения, они ссылаются на то, что выиграли тендер, и теперь могут торговать, или готовить детям, что считают нужным. - Я хочу вам напомнить 2003 год, - сказала она. - Когда произошло последнее массовое отравление в нашей области. Тогда в санатории "Ивушка" отравились 84 ребенка с одним летальным исходом. Это наши дети! Предпринимателям напомнили перечень продуктов, которые детям в детских лагерях и школах продавать, давать и готовить нельзя. Также попросили покупать сертифицированную продукцию. А директоров школ и оздоровительных лагерей попросили требовать медсправку и книжку о прохождении медицинской комиссии. Кстати, департамент по защите прав потребителей может проверить предпринимателей, в случае если на них поступила жалоба.