Как сообщили в пресс-службе акима города, обновление документов необходимо в связи с инвентаризацией и проверки очередности людей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по городу Уральск.
Если вы ранее подавали документы на получение жилья, сектор жилья и приватизации отдела ЖКХ просит вас явиться по адресу: г. Уральск, ул. Фрунзе, дом 127 «А» в дни приема с понедельника по четверг с 9:00-18:00, в кабинет №21а.
В ЖКХ также сообщили, что документы необходимо обновить если имеются изменения в составе семьи, месте жительства и прочем.
Перечень документов, которые нужно принести с собой:
1. Копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семьи;
2. Копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей;
3. Справки территориального органа юстиции (о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности);
4. Справку местного исполнительного органа (о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи в постоянном пользовании в данном населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда);
5. Копию книги регистрации граждан и оригинал (для сверки документа) либо справку адресного бюро или акима сельского округа, подтверждающую проживание в соответствующем населенном пункте;
6. В случаях признания других лиц членами семьи заявителя, последним представляется решение суда о признании их членами семьи заявителя;
7. Граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно предоставляют документ, подтверждающий принадлежность заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения;
8. Граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов), дополнительно представляют сведения о доходах за последние двенадцать месяцев перед обращением на каждого члена семьи;
9. Граждане, относящиеся к категории государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих и лиц, занимающих государственные выборные должности, дополнительно представляют справку с места работы (службы). Кандидаты в космонавты, космонавты представляют документ, подтверждающий их статус, который присваивается Правительством Республики Казахстан;
10. Гражданами, единственное жилище которых признано аварийным, представляется соответствующая справка местного исполнительного органа;
11. В случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям, либо когда в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семей, либо когда в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным, заявители дополнительно представляют справку соответствующего уполномоченного органа.