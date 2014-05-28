Фото с сайта www.flickr.com Фото с сайта www.flickr.com По словам директора департамента по развитию электронных услуг и центров обслуживания населения Аблайхана ОСПАНОВА, этот механизм активно прорабатывался совместно с МВД в течение последнего года. Сегодня все вопросы урегулированы и сотрудники миграционной полиции, находящиеся в ЦОНах, начали принимать от клиентов заявки на получение паспортов и удостоверений, независимо от их места прописки. Это позволит гражданам сохранить свое время и избежать расходов на поездку в другой регион или населенный пункт. Он также сообщил, что агентство прорабатывает с госорганами возможность оказания услуг без привязки к месту жительства клиента и к другим популярным среди населения государственным услугам. - Теперь, к примеру, если вы проживаете в Уральске или в любом другом населенном пункте,  но находитесь в Алматы, вам не нужно возвращаться в свой город, чтобы получить паспорт или удостоверение личности, подать заявку на документы вы можете в ближайшем ЦОНе, - пояснил генеральный директор РГП ЦОН Мурат АЙТУГАНОВ. Стоит отметить, что получить новые документы, удостоверяющие личность, граждане смогут без привязки к месту жительства в случаях перемены ФИО, порчи документов, утери паспорта, истечения срока действия документов и др. В случаях, когда требуется проведение дополнительной проверки и вынесение заключения, документирование по экстерриториальному принципу не производится. Изготовленные документы заявители получают непосредственно по месту их оформления.