Ученица СОШ №46 Дана УТЕЖАНОВА завоевала 3 золотых  медали и кубок на открытом чемпионате РК по многоборью и спортивной гимнастике. Ее сегодня поздравляли в акимате ЗКО, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». dana1 За кубок состязались семь областей Казахстана. В финале многоборья Дана показала сложную программу и в результате стала первой. - Одноклассники рады моей победе и поддерживают меня, - рассказывает гимнастка. Замакима области по социальным вопросам Бахтияр МАКЕН поблагодарил за победу гимнастку и тренера, пожелал им дальнейших успехов, отметив, что гимнастика - тяжелый вид спорта со сложной нагрузкой. - С этого года мы стали выезжать на соревнования чаще, администрация ДЮСШ №2 сильно нас поддерживает. Победа в этих соревнованиях - это заслуга всех тренеров, хореографов, родителей девочки и, конечно, самой Даны, - сообщила тренер Айжан МУСАБЕКОВА. - Нам бы хотелось, чтобы в школе шли навстречу, и давали возможность не пропускать тренировки. Дана занимается гимнастикой с пяти лет, её результат является лучшим в области за последние восемь лет. Она упорно тренируется пять дней в неделю по три часа. Три золотых медали - это только начало и первая большая победа Даны, но на достигнутом она останавливаться не собирается, впереди чемпионат Казахстана в отдельных видах многоборья. Она хочет завоевать множество медалей и кубков. dana2 dana Альбина ЖУРМАХАМБЕТОВА Фото автора