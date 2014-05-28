27 мая родственники задержанного финполицией, а затем обнаруженного на стройке мертвым начальника Исатайского РОВД Алтынбека КУБАЙДУЛЛИНА провели уже вторую пресс-конференцию под открытым небом, сообщает «Ак Жайык».
Отец Калыбай КАРАЖАНОВ:
Фото с сайта azh.kz
- Прошло сорок дней с тех пор, как моего сына обнаружили мертвым после его незаконного задержания работниками финансовой полиции. Выснилось, что приказа начальника департамента финпола о создании оперативной группы не было. Получается, они просто похитили моего Алтынбека. В прокуратуре нам отвечают, что уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников финпола, и добавляют: мы не знаем, кого привлекать к уголовной ответственности. Хотя Интернет заполнен видео с задержанием Алтынбека. Видны лица пяти офицеров, его задержавших. И в прокуратуре не знают, кого привлекать? Его же потом 16 часов незаконно держали в департаменте. Алтынбек из финпола звонил жене, просил приготовить сто тысяч долларов. В тот же день невестка заложила квартиру моей сестры и кафе, расположенное в Индере. Документы об этом в качестве доказательств были представлены в областную прокуратуру. После этого я многократно писал в генеральную прокуратуру, и всякий раз приходил ответ, что мое обращение направлено в областную прокуратуру. Зачем нужна генеральная прокуратура, если она не занимается изучением обращений граждан?
Адвокат семьи Кубайдуллиных Махсут ТУЛЕНБАЕВ:
Фото с сайта azh.kz
- По моему заявлению областная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 346 УК РК («Заведомо незаконное задержание»). Кроме того, в областной прокуратуре находятся уголовное дело, возбужденное финполом в отношении Кубайдуллина по ст. 311 ч.2 УК РК («Получение взятки должностным лицом») и уголовное дело, возбужденное ДВД области по ст. 102 УК РК («Доведение до самоубийства»). Я направил в областную прокуратуру заявление о том, чтобы ст. 346 ч. 1 переквалифицировали в ст. 346 ч. 3 («Заведомо незаконное задержание, повлекшее тяжкие последствия»). Но получил завуалированный отказ. Также я являюсь адвокатом супруги Кубайдуллина и был на её допросе в областной прокуратуре. Там она сообщила, что Алтынбек звонил ей, находясь в финполе, чтобы она собрала сто тысяч долларов. В ту же ночь она кинулась к родственникам собирать деньги. Давать оценку этим словам я не имею права.
Вдова А. Кубайдуллина Акжибек САБИРГАЛИЕВА:
Фото с сайта azh.kz
- Уже больше месяца прошло после смерти моего мужа, а областная прокуратура не принимает мер к виновным - ни к руководителям департамента финпола, ни к членам оперативной группы, проводившим задержание. Они говорят, что не знают, кого привлекать к ответственности. Это же смешно… Я считаю, что моего мужа убили. Алтынбек никогда не покончил бы жизнь самоубийством, ни в какой ситуации.
По факту этой пресс-конференции департамент финансовой полиции направил в «АЖ» следующий комментарий: «По результатам оперативно-розыскных мероприятий были подтверждены факты противоправной деятельности сотрудников отдела внутренних дел Исатайского района в части покровительства незаконной ловле запрещенных видов рыбы. В связи с этим оснований для последующего прекращения уголовного преследования в отношении сотрудников указанного РОВД не имелось.Информация о якобы имевшем место требовании сотрудниками финансовой полиции денег за прекращение уголовного преследования не соответствует действительности. В настоящее время уголовное дело в отношении сотрудников Исатайского РОВД расследуется управлением специальных прокуроров областной прокуратуры».