Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Данные о задолженности банкам второго уровня озвучил на брифинге руководитель областного филиала Национального банка Казахстана Козбак КУЛЬБАРАКОВ. - На сегодняшний день долги перед банками второго уровня по области составили 275,1 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли почти в треть, - сказал Козбак КУЛЬБАРАКОВ. Как отметили в Национальном банке, в основном кредиты атыраусцы берут на потребительские цели. Намного больше, чем на приобретение недвижимости или строительство дома. Только с начала текущего года население получило в банках кредиты на сумму свыше 18 млрд тенге. И в основном, как было отмечено, на приобретение товаров. Банкиры отмечают и инертность предпринимателей, которые мало берут кредиты на развитие бизнеса, что впоследствии может приносить прибыль. Всего с начала года было выделено около 5 млрд тенге субъектам малого и среднего бизнеса.