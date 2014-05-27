Сегодня, 27 мая, во время дипломатического приема в Каздрамтератре, посвященном Дню Республики Азербайджан, случился компьютерный казус – гимн Азербайджана оборвался на полпути, а гимн Казахстана не заиграл вовсе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dippriem2 Неловкий момент был объяснен техническими проблемами – флэшка азербайджанцев никак не хотела работать на казахстанском компьютере. Оказалось, что носитель завирусован. Если не считать этот маленький инцидент, сам прием был организован на высоком уровне. Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ сегодня с утра принимал генерального консула Азербайджанской Республики в Актау Рашада МАММАДОВА, а после в Каздрамтеатре был торжественный прием. Во время встречи стороны обсудили вопросы по расширению связей между Азербайджанской Республикой и Западно-Казахстанской областью, в том числе решено, что палата предпринимателей Западно-Казахстанской области будут тесно сотрудничать с ассоциацией бизнес-инвестиций Азербайджана в Казахстане. dippriem1 dippriem Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА