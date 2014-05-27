doneckПо словам ополченцев, водителя грузовика убили снайперы, а находящихся в кузове раненых расстреляли боевики "Правого сектора". Ранее в штабе ополчения сообщалось о 35 погибших. Между тем, ВС Украины намерены продолжать силовую операцию в регионе до полного уничтожения всех вооружённых формирований республики, сообщает topnews. По словам представителей штаба командования самообороны Донецка, тела ополченцев, погибших в результате ночного обстрела "КамАЗа", перевозившего раненых, доставлены в морг. Пока представители ДНР не могут назвать имена убитых, а также, к какому именно батальону или подразделению самопровозглашённой республики они относились, однако процедура опознания уже начата. Также медикам необходимо выяснить характер полученных ранений. Ополченцы также добавили, что убитые - это представители самообороны, раненные возле аэропорта. Их везли с места боя в грузовике с флагом медицинской помощи. Ранее в штабе самообороны ДНР сообщали о 35 погибших недалеко от завода "Точмаш". - Они были ранены. Машина везла их с поля боя. Вначале снайперы сняли водителя, потом их в упор расстреляли из ручного гранатомета. Оставшихся раненых добили из автоматов боевики "Правого сектора". Никто из тех, кто ехал в грузовике, не выжил! Они плюют на международные конвенции и убивают раненых, - цитирует Life News представителя штаба самообороны ДНР. В свою очередь, представитель Вооружённых сил Украины Алексей Дмитрашковский заявил, что силовые действия в Донецком регионе продолжатся до тех пор, пока не будут уничтожены все военные подразделения самопровозглашенной республики. Фото Topnews