Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на департамент агентства по регулированию естественных монополий. По сообщению ДАРЕМ по ЗКО, после окончания отопительного сезона в соответствии с методикой перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха они провели перерасчет стоимости за услуги по отоплению. Перерасчет проводился для бытовых потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии. Так, по результатам перерасчета за отопительный период 2013-2014 года АО "Жайыктеплоэнерго" допустил недотоп в размере 25,61 тенге на 1 квадратном метре, на общую сумму 68,3 млн тенге. Возврат средств потребителям будет осуществлен в отопительный сезон 2014-2015 года, - сообщили в ДАРЕМ.