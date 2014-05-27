Вечером 26 мая в областную клиническую больницу были доставлены двое парней 26 и 22 лет. Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, в больницу были доставлены молодые люди. У обоих термические ожоги верхних и нижних конечностей, лица и ушей. Сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести. Как стало известно, парни ремонтировали машину в закрытом помещении, где был скопление паров ГСМ. Предположительно, при работе с болгаркой искра дала хлопок паров, от чего они и получили ожоги.