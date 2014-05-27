Изменены правила прохождения техосмотра автотранспорта
Источник: annews.ru
17 мая 2014 года правительством РК были внесены изменения в правила технического осмотра автотранспорта, сообщает корреспондент портала «Мой Город».
1. Обязательный технический осмотр механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в центральном исполнительном органе по безопасности дорожного движения проводится в центрах технического осмотра со следующей периодичностью:
1) каждые 12 месяцев - возраст которых 7 лет и более, включая год выпуска;
2) каждые 24 месяца - возраст которых от 3 до 7 лет, включая год выпуска;
3) каждые 36 месяцев - возраст которых до 3 лет, включая год выпуска.
2. Автобусы, микроавтобусы и такси, а также грузовые автомобили, оборудованные для перевозки людей, проходят обязательный технический осмотр каждые шесть месяцев, независимо от форм собственности и года выпуска.
3. Автотранспортные средства, предназначенные и оборудованные для перевозки опасных грузов, проходят обязательный технический осмотр каждые шесть месяцев, независимо от форм собственности и года выпуска.
4. Грузовые автомобили и прицепы к ним проходят обязательный технический осмотр каждые 12 месяцев независимо от форм собственности и года выпуска.
5. Срок прохождения последующего обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним исчисляется от даты прохождения первичного обязательного технического осмотра в соответствии с периодичностью, указанной в пунктах 1, 2, 3 и 4.
Согласно статьи 88 " Обязательный технический осмотр" закона "о дорожном движении РК", который вводится в действие уже осенью текущего года (20 октября):
1. Участвующие в дорожном движении на территории Республики Казахстан и зарегистрированные в уполномоченном органе механические транспортные средства и прицепы к ним подлежат обязательному техническому осмотру, за исключением транспортных средств категории М1, возраст которых не превышает четырех лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта.
К транспортным средствам категории M1 относятся транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.
Отсюда следует, что до 20 октября 2014г. новые автотранспортные средства после постановки их на учет в подразделениях ОРЭР проходят первичный обязательный технический осмотр и далее проходят с периодичностью, указанных в пунктах 1,2,3 и 4 настоящего Постановления Республики Казахстан.
После ввода в действие закона "о дорожном движении Республики Казахстан" первичное прохождение обязательного технического осмотра для транспортных средств категории М1, возраст которых не превышает четырех лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта не требуется.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!