Ринат НУРУШЕВ и Виктор НЕВГАД обвиняются в хищении денежных средств, принадлежащих АО «Жайыктеплоэнерго» и создании ОПГ. В начале процесса адвокат ЖУМАГУЛОВ представил суду ходатайство, в котором имелись копии удостоверения депутата городского маслихата, медицинская справка, свидетельствующая о имеющимся у него остеохондрозе, выписка из домовой книги, где указано, что родители НУРУШЕВА проживают вместе с ним, и находятся на его иждивении, копия государственной награды от главы государства. - Следствием установлено, что Ринат НУРУШЕВ, будучи генеральным директором АО «ЖТЭ» в период 2011-2013 годов в составе созданной им ОПГ в лице руководства предприятия ТОО «Спецкомплектация» - супружеской четы НЕВГАД, а также Тахира МЯСОУТОВА на протяжении двух лет реализовывал разработанную схему хищения денежных средств предприятия в особо крупном размере. Схема заключалась в следующем, - сообщает прокурор АМИНОВ. - НУРУШЕВ перечислял денежные средства по 5 договорам о государственных закупках на трубную и иную металлопродукцию на счет ТОО «Спецкомплектация». Директор ТОО «Спецкомплектация» Иралия НЕВГАД осуществляла дальнейшее перечисление данных денежных средств на счет лжепредприятия ИП «Арматрейд», руководителем которого является ее супруг Виктор НЕВГАД. В свою очередь Виктор НЕВГАД обналичивал со счета перечисленные деньги, не все, только часть, которую через «посредника» Тахира МЯСОУТОВА передавал бывшему генеральному директору АО «ЖТЭ». Ринат НУРУШЕВ использовал эти деньги на "собственные нужды и личные материальные потребности". К моей личной радости Виктор НЕВГАД вел ведомственный учет передачи денег МЯСОУТОВУ под роспись, экспертиза идентифицировала подпись, она оказалась подлинной. АО «ЖТЭ» и ТОО «СПК» состояли в договорных отношениях, деньги НУРУШЕВ перечислял за якобы купленную трубную продукцию, но НЕВГАД в свою очередь поставки не совершал. По окончанию срока поставок по договору НУРУШЕВ не подавал штрафные санкции на ТОО «СПК» как на недобросовестного поставщика, а продлевал сроки и составлял новые договоры на пролонгацию. К слову, Тахир Мясоутов, который в данный момент объявлен в международный розыск, и по некоторым данным прокурора, находится на Украине, никакого отношения к АО «ЖТЭ» не имеет. МЯСОУТОВ находится в давних дружеских отношениях с НУРУШЕВЫМ, они вместе учились в университете, о чем свидетельствуют фотографии из студенческого архива университета. - В ходе предварительного следствия при допросе НУРУШЕВА свою вину он полностью отрицает и выдвинул свою версию, якобы МЯСОУТОВ брал деньги у супружеской пары НЕВГАД и присваивал их себе, - рассказывает прокурор. - Подводя итоги вышесказанному, прошу суд в отношении подсудимого НЕВГАД переквалифицировать ст. 235 ч. 3 УК РК - «Участие в преступной организации либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп», на часть 2 «Создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений», поскольку Виктор НЕВГАД на тот момент не являлся ответственным лицом ТОО «СПК». Прошу признать НЕВГАД виновным по статьям 235 ч 2, 176 ч.4 а, б - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», 28 ч. 5 «Виды соучастников преступления», назначить меру наказания в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима без конфискации имущества и изменить меру пресечения в зале суда. Смягчающим обстоятельством явилось то, что НЕВГАД дал сразу признательные показания и активно помогал следствию, также выплатил государству нанесённый ущерб в размере 1 млн. тенге. По словам прокурора АМИНОВА, Ринат НУРУШЕВ неоднократно привлекался к административной ответственности. Таким образом, в результате преступных действий под руководством НУРУШЕВА государству был причинен материальный ущерб на общую сумму более 140 млн тенге и нанесения имущественного вреда АО «ЖТЭ» на сумму более 235 млн тенге. Всего НУРУШЕВУ предъявляют обвинения по шести эпизодам. В отношении экс президента АО «Жайыктеплоэнерго» прокурор попросил освободить от ответственности по ст. 307 ч. 1 - «Злоупотребление должностными полномочиями» за истечением срока давности. Признать виновным по ст. 235 ч. 5 - «Создание и руководство организованной преступной группой», ст. 307 ч. 4 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия», ст. 176 ч. 4 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и назначить меру наказания в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с полной конфискацией имущества и лишении его государственной награды. - Доказательства следствия не доказывают вину моего подзащитного, - сказал адвокат НУРУШЕВА ЖУМАГУЛОВ.- Все доказательства прокурора опираются лишь на догадки и домыслы, поэтому прошу освободить моего доверителя из-под стражи в зале суда и признать невиновным по всем статьям. Отметим, Ринат НУРУШЕВ свою вину не признает.