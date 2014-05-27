Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на водно-спасательную службу. Тревожный звонок в службу 112 о случившемся поступил вечером 26 мая. Как объяснил очевидец, детей спасти он не смог. - В минувший понедельник, 26 мая, в районе Коминтерн на реке Урал в 18 часов 55 минут при купании в неустановленном месте утонули двое мальчиков 17 и 14 лет, - рассказала главный инспектор по учебно-агитационной работе спасателей Гульжанат АКАТАЕВА. - Со вчерашнего дня водные спасатели ведут беспрерывные поиски, которые были возобновлены с 6 утра сегодняшнего дня. Мальчики оказались родными братьями и на реку пришли вдвоем, чтобы искупаться. Как выяснилось, старший из братьев Мирлан БИСЕНГАЛИЕВ учиться в СПТУ-4, младший - Орынбасар ХАИРКУЛОВ ученик 7 класса СОШ №19. Следует отметить, что купальный сезон еще не начался, но с начала мая месяца утонули уже 8 человек, из которых трое - дети. Водолазы уже сделали три погружения, а также прошли дно реки специальными приспособлениями, именуемых в народе «кошками», в надежде, что тела погибших можно будет поднять со дна. На поиски детей на реку приехали родственники, которые делают всё что возможно. Даже пустили по воде казан, в надежде, что он сможет найти место, где находятся тела утонувших детей. Поиски на реке будут продолжаться еще в течение трех дней.  