Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Березовском сельском округе Бурлинского района вновь прошли выборы акима. За последние 9 месяцев главу сельского округа выбирали в третий раз. Из 13 депутатов районного маслихата, в голосовании приняло участие 10. Большинством голосов сельским главой был выбран Жубаныш ХАЙРУЛЛИН. К слову, ХАЙРУЛЛИН, работающий главным специалистом одного из сельских акиматов района, уже успел поработать акимом Березовского сельского округа с августа прошлого года, когда в Казахстане повсеместно проходили выборы сельских и городских акимов. Но спустя пару месяцев в Березовском сельском округе вновь произошла смена руководства - повторные выборы прошли в декабре из трех предложенных кандидатур : депутаты тогда выбрали главного специалиста местного акимата Мугуль ИБРАШОВУ. По словам сельчан их вполне устраивала работа ХАЙРУЛЛИНА, и почему его переизбрали в декабре 2013 года и вновь выбрали сейчас, они не знают.  

 