Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, четверо воспитанников областного детского дома пожаловались на то, что бывший выпускник этого же учреждения домогался их сексуально на берегу реки в поселке Асан Зеленовского района. ЧП произошло 15 мая. Все пострадавшие учатся в пятом и седьмом классах СОШ №9, что находится в микрорайоне «Строитель». Между тем, как рассказала директор областного детского дома Раиса НАУРЫЗОВА, еще в апреле воспитанники пожаловались на выпускника детского дома Андрея, который после выпуска проживал отдельно. По словам детей, Андрей вылавливал их в школе и заставлял попрошайничать и воровать, а деньги отдавать ему. Руководство детдома написало заявление в УВД г. Уральск. Между тем, как рассказал замначальника следственного управления ДВД ЗКО Магауия КУРМАШЕВ, в отношении 18-летнего бывшего воспитанника детского дома возбуждено уголовное дело по статье 121 УК РК - "Насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Пока действия подтвердились в отношении двух несовершеннолетних воспитанников областного детского дома. Уральский городской суд санкционировал его арест сроком на 2 месяца.