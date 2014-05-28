Житель Западно-Казахстанской области признан виновным в развращении собственного сына, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда. Мужчина заставлял своего шестилетнего сына смотреть вместе с ним порнофильмы, а в последующем "совершил действия, направленные на развращение малолетнего ребенка". - Судом он признан виновным в совершении преступления по статье 124 ч.3 Уголовного кодекса - "Разращение малолетних, то есть совершение развратных действии без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенное родителем, на которого законом РК возложены обязанности по его воспитанию", - рассказала пресс-секретарь суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. Приговором Зеленовского районного суда мужчина приговорен лишению свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии общего режима.