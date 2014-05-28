poezd31В Минтранскоме назвали причины схода с рельсов пассажирского поезда сообщением "Алматы-Атырау". Причиной схода вагонов пассажирского поезда, следовавшего сообщением "Алматы-Атырау", послужило искривление железнодорожного пути, возникшее в результате некачественной сварки рельсовой плети, сообщили NUR.KZ в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций РК. Об этом стало известно по итогам совместного расследования Комитета транспортного контроля и АО "НК "Қазақстан темір жолы". - За две недели до происшествия на участке "Сагиз-Макат" была произведена работа по сварке рельсовой плети. Расследование показало, что она прошла с нарушением технологии. В результате на участке произошел так называемый "выброс пути": это когда путь деформируется вследствие изменения температурного напряжения в рельсах, - пояснил председатель Комитета транспортного контроля МТК РК Асет Асавбаев. Он также сообщил, что по результатам расследования расторгнут трудовой договор с 12 виновными в инциденте должностными лицами и привлечены к дисциплинарной ответственности 2 сотрудника АО "НК "Қазақстан темір жолы". По факту нарушения безопасности движения на железнодорожном транспорте возбуждено уголовное дело. Напомним, сход 13 пассажирских вагонов поезда №42, следовавшего по маршруту "Алматы-Атырау", произошел 19 апреля на железнодорожном участке "Сагиз-Макат" Атырауской области. Жертв в результате происшествия нет, 46 пассажирам была оказана необходимая медицинская помощь. NUR.KZ