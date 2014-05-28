Сегодня, 28 мая, на базе областного наркологического диспансера прошел круглый стол, приуроченный к всемирной акции «День без табака». Уральские наркологи провели ее под девизом «Повысить налоги на табачные изделия».
- Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит около 6 миллионов человеческих жизней. Свыше 600 000 человек из числа этих людей не являются курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного дыма. В настоящее время известно более 25 заболеваний, обусловленных курением: в мире 90% смертей от рака легких, 75% - от хронического бронхита и 25% - от ишемической болезни. Каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик, а к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды, - привел пугающие цифры заведующий АПС Габдилхамит УМАРОВ
Наркологи озабочены тем, что в последнее время участилось употребление такого продукта как «насвай».
- Табак в мире употребляется тремя путями, люди табак курят, жуют или нюхают, - рассказывает главный внештатный нарколог УЗ ЗКО Ерлан ШУМБАЛОВ
. - Всё чаще молодежь начала употреблять насвай. Основными составляющими насвая являются табак, щелочь, а также в состав продукта могут входить растительное масло и другие компоненты. Для улучшения вкуса добавляют различные приправы. Но большинство насвая производится кустарным способом, куда идет множество различных компонентов, начиная от извести и до куриного помета. Все это чревато различными заболеваниями со стороны желудочно-кишечного тракта, гортани и прочих органов.
Статистика потребления табачных изделий в Казахстане, со слов наркологов, демонстрирует все признаки табачной эпидемии. Так, по последним исследованиям, более 26,5% населения старше 11 лет курят. Также была отмечена тенденция, что жертвами табачной эпидемии становятся люди трудоспособного возраста - мужчины 18-55 лет и женщины 15-49 лет. Особую тревогу вызывает рост приобщения к курению сигарет и кальяна подростков и молодежи.
Наркологи посетовали на то, что агитационную работу нет возможности проводить широкомасштабно. Здесь свою помощь обещала оказать сотрудник отдела внутренней политики Валентина ЮРТАЕВА
, которая обещала организовать трансляцию агитационных видеороликов на трех панорамных видеоэкранах города, а также помочь в прочих агитационных акциях большого масштаба.
О своей работе также рассказали представители антитабачного центра, которые продемонстрировали, как с помощью наглядного примера можно внушить отвращение к курению. Для этого, как они пояснили, у них есть макет зубов курильщика, а также кукла Сью, которая «курит», а никотин, который попадает в легкие курильщика после выкуренной сигареты, измеряется по специально прикрепленной к кукле шкале.
Все собравшиеся однозначно поддержали повышение налогов на табачные изделия, но при этом наркологи все же считают, что главным оружием в борьбе с курением должна быть агитационная работа.
