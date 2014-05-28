Сегодня, 28 мая, на базе областного наркологического диспансера прошел круглый стол, приуроченный к всемирной акции «День без табака». Уральские наркологи провели ее под девизом  «Повысить  налоги  на табачные  изделия». Tabak_seminar - Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит около 6 миллионов человеческих жизней. Свыше 600 000 человек из числа этих людей не являются курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного дыма. В настоящее время известно более 25 заболеваний, обусловленных курением: в мире 90% смертей от рака легких, 75% - от хронического бронхита и 25% - от ишемической болезни. Каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик, а к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды, - привел пугающие цифры заведующий АПС Габдилхамит УМАРОВ. Наркологи озабочены тем, что в последнее время участилось употребление такого продукта как «насвай». - Табак в мире употребляется тремя путями, люди табак курят, жуют или нюхают, - рассказывает главный внештатный нарколог УЗ ЗКО Ерлан ШУМБАЛОВ. - Всё чаще молодежь начала употреблять насвай. Основными составляющими насвая являются табак, щелочь, а также в состав продукта могут входить растительное масло и другие компоненты. Для улучшения вкуса добавляют различные приправы. Но большинство насвая производится кустарным способом, куда идет множество различных компонентов, начиная от извести и до куриного помета. Все это чревато различными заболеваниями со стороны желудочно-кишечного тракта, гортани и прочих органов. Статистика потребления табачных изделий в Казахстане, со слов наркологов, демонстрирует все признаки табачной эпидемии. Так, по последним исследованиям, более 26,5% населения старше 11 лет курят. Также была отмечена тенденция, что жертвами табачной эпидемии становятся люди трудоспособного возраста - мужчины 18-55 лет и женщины 15-49 лет. Особую тревогу вызывает рост приобщения к курению сигарет и кальяна подростков и молодежи. Наркологи посетовали на то, что агитационную работу нет возможности проводить широкомасштабно. Здесь свою помощь обещала оказать сотрудник отдела внутренней политики Валентина ЮРТАЕВА, которая обещала организовать трансляцию агитационных видеороликов на трех панорамных видеоэкранах города, а также помочь в прочих агитационных акциях большого масштаба. О своей работе также рассказали представители антитабачного центра, которые продемонстрировали, как с помощью наглядного примера можно внушить отвращение к курению. Для этого, как они пояснили, у них есть макет зубов курильщика, а также кукла Сью, которая «курит», а никотин, который попадает в легкие курильщика после выкуренной сигареты, измеряется по специально прикрепленной к кукле шкале. Tabak_seminar1 Все собравшиеся однозначно поддержали повышение налогов на табачные изделия, но при этом наркологи все же считают, что главным оружием в борьбе с курением должна быть агитационная работа. Фото автора