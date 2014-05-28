Фото с сайта www.mk.ru Фото с сайта www.mk.ru По расписанию рейс авиакомпании «Luk Aero» должен был вылететь в Анталию из Актобе 27 мая в 6 часов утра. Однако самолет к назначенному времени не прилетел. Заказчиком рейса является туроператор «Travel System». - Самолет задержался по техническим причинам, - сообщила руководитель представительства «Travel System» в Актобе Оксана ГУДКО. - Он должен был вылететь в 6 часов утра, но вылетел в 2 часа ночи. При этом, по словам Оксаны ГУДКО, актюбинские туристы вылетели в Турцию не на ожидаемом самолете авиакомпании «Luk Aero», вместо него был предоставлен борт авиакомпании «JET Airlines». Всего вылета ожидали 155 человек. По словам Оксаны ГУДКО, на время задержки рейса иногородним были предоставлены гостиницы. Отметим, для «Travel System» это был первый рейс в Анталью из Актобе в текущем сезоне. Это уже третий подобный инцидент, произошедший в Актобе за последние 2 недели. 16 мая туристы ожидали вылета в Турцию 9 часов. Спустя неделю, 23 мая, задержка составила около 20 часов.