Сегодня, 28 мая, постановлением Уральского городского суда удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока ареста в отношении предпринимательницы Хакало. Как сообщалось ранее, 7 марта текущего года постановлением Уральского городского суда в отношении директора ТОО «AKELLA» Хакало санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком до двух месяцев, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью ст.177 ч.4 п. «» УК РК (Мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Алина Хакало, представлялась оператором международной компании «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan» по финансовой безвозмездной поддержке среднего и малого бизнеса, путем выдачи денежного гранта в Казахстане в 2009 году создала ТОО «AKELLA». В сентябре прошлого года предпринимательница заключила грантовое соглашение с директорами предприятий малого и среднего бизнеса, по условиям которого было формирование грантового фонда. Получив денеженые средства обвиняемая использовала их на собственные нужды. В результате предпринимателям ЗКО нанесен ущерб в общей сумме 900 миллионов тенге. Свое ходатайство о продлении срока ареста следственные органы мотивировали тем, что по данному делу необходимо провести еще ряд следственных действий, в частности, допросить директоров всех фирм, которые получали гранты, провести налоговое исследование собранных документов, кроме того ознакомить обвиняемую с материалами дела. На все это потребуется не менее одного месяца. Удовлетворяя ходатайство, Уральский горсуд постановил санкционировать продление срока ареста обвиняемой Хакало до четырех месяцев, то есть до 4 июля 2014 года.