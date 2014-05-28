. - Следователь подал ходатайство об аресте Асланбека ГАЛИЕВА 1980 г. р., ранее судимом, и судимость которого до настоящего времени не погашена. Прошу поддержать ходатайство и арестовать подозреваемого сроком на два месяца до окончания следствия, - обратилась к суду помошник прокурора ЕРМЕГАЛИЕВА. Напомним, в ночь на 26 мая в кафе "У Манасяна" в 4 микрорайоне произошел инцидент между пьяными посетителями и барменом увеселительного заведения. Девушка вызвала охрану "КМС". Далее потасовка началась между пьяными молодыми людьми и охранниками возле кафе. Один из мужчин завладел травматическим пистолетом охранника и выстрелил ему в ногу, другого охранника он ранил в живот. -Мы просим отпустить моего подзащитного под залог, который готова внести его мама, в размере 2 млн тенге. Вина обвиняемого до сих пор не доказана, - сообщил адвокат ЖАНГЕРЕЕВ. По словам адвоката, у ГАЛИЕВА есть четыре ранения: два в области живота, левой ноги и уха. Но до сих пор судебно-медицинская экспертиза не была проведена. Суд удовлетворил ходатайство следователя и санкционировал арест Асланбека ГАЛИЕВА на два месяца.