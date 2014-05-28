Спортсмены из Уральска выиграли медали на Кубке страны по академической гребле

Григорий ФЕКЛИСТОВ и Дмитрий ФИЛИМОНОВ стали призерами Кубка РК по академической гребле, который проходил в Темиртау с 23 по 25 мая, сообщает пресс-служба управления спорта по ЗКО. 28-летний Григорий ФЕКЛИСТОВ выиграл две медали на прошедших в Темиртау соревнованиях, одна из которых золотая. «Золото» уральский спортсмен выиграл, выступая в «двойке» с гребцом из Темиртау на дистанции 2 км. Вторую медаль – «серебро» Григорий выиграл в «одиночке» на дистанции 2 км. Дмитрий ФИЛИМОНОВ стал серебряным призером также в «двойке» со спортсменом из Астаны. Оба спортсмена тренируются под руководством Эдуарда ЛАПШИНА.