В акции участвовали воспитанники областного детского дома и альянс студентов Уральска. Главный лозунг акции - "Заплатите алименты!", так как многие родители, лишенные родительских прав, не выплачивают алименты. Как рассказали прокуроры, в этом году за неуплату алиментов к  адмответственности привлекли 16 человек, пяти из которых назначен арест сроком на 10 суток, к 11 - применены штрафы. В розыск объявлены 16 скрывшихся должников, три должника ограничены в своих правах на вождение автомобилем. Также алиментщики не могут пересекать границу плюс у детей и их матерей/отцов есть возможность обращаться в ювенальный суд для привлечения к уголовной ответственности по статье 136 Уголовного Кодекса РК. - Если раньше алименты взыскивались до 18 лет, то сейчас до 21 года, если дети учатся в институте на платной основе. Но есть случаи, когда родители смогли восстановить свои права, и дети возвращались домой, - рассказала руководитель отдела по взысканию алиментных платежей Светлана ФЛИГЛОВСКАЯ. Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА