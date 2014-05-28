Лобовое столкновение двух машин марки Audi и Volkswagen Passat произошло на атырауской трассе близ поселка Янайкино, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На спасение людей выезжала бригада трассового медико-спасательного пункта медицины катастроф Атырауской области, что находится в поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО, бригады скорой помощи Зеленовского района и поселка Янайкино. Среди пострадавших двое детей – 10-летний мальчик и 13-летняя девочка. - Дети с черепно-мозговыми травмами госпитализированы областную детскую больницу в Уральске, взрослые помещены в областную клиническую больницу. Трое из них получили тяжелые скелетные травмы. Их прооперировали, в данный момент они находятся в реанимации, – рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Маншук АЙМУРЗИЕВА. У трассового медико-спасательного пункта есть реанимобиль, где по дороге пострадавшим была оказана первая помощь. На въезде в город их встречал оперативно спасательный отряд ДЧС ЗКО, сотрудники которого помогли транспортировать пострадавших в областную больницу. Медико-спасательный пункт был открыт в январе 2014 года после череды страшных автокатастроф на трассе Уральск-Атырау. Там посменно работают по три фельдшера, и на места ЧП выезжают при поступлении звонка на 112. Фото предоставлено ОСО ДЧС ЗКО для "МГ"