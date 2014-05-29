Этого дня актюбинские болельщики ждали очень долго. После почти трех месяцев игр на искусственном поле наконец-то открыл свои двери Центральный стадион. Хоть и не совсем готов был газон к приему игр, но ждать уже было невмоготу.
В этот день Актобе исполнилось 145 лет, и атмосфера в городе с самого утра была праздничной. Венчать же торжества должен был поединок с географическими соседями - «Атырау». Разумеется, местная торсида ждала от своей команды подарка в виде победы. Было даже организовано шествие болельщиков и фанатов от парка Первого президента до стадиона, в котором приняло участие более тысячи человек. Огромная колонная в красно-белых цветах прошагала с песнями, речевками, «зарядами» несколько километров.
Да и на самом стадионе пустых кресел было - раз-два и обчелся.
Накануне матча на город обрушился ливень, и стало понятно, что игрокам предстоит бороться против еще одного соперника - тяжелого и мокрого поля.
Старт поединка едва не привел к голу в ворота гостей. Александр Гейнрих
нашел пасом Игоря Зеньковича
, и тот, войдя в штрафную, опередил бросившегося наперерез Шабанова
. Бил Игорь уже по пустым воротам, но под очень острым углом, и мяч попал в штангу…
Нефтяники не остались в долгу. Андрей Карпович здорово положил корпус, и слету пробил по мячу. Снаряд, кстати, летел под перекладину, и если бы не Андрей Сидельников
, быть бы голу.
Оборона гостей на отлично справлялась с выпадами актюбинцев, раз за разом оставляя центрфорварда Зеньковича в положении «вне игры. Как и положено дерби, не обошлось на поле и без мелких стычек. Но надо отметить, что игра была жесткой, но не грубой.
На исходе первого получаса матча уже Данило Неко приложился как следует к мячу, но тот разминулся с боковой стойкой ворот.
Второй тайм начался без особых всплесков. Игра проходила, в основном, в середине поля. Справедливости ради стоит отметить, что креативить и играть в комбинационный футбол очень мешало состояние газона. После перерыва острые моменты были, но не в большом количестве. Удары бивших по воротам приходились либо выше ворот, либо мимо.
Но в течение с 71-й по 73-ю минуты хозяева имели два реальнейших шанса открыть счет. Сначала едва не случился автогол, но после срезки от защитника«Атырау» мяч попал в перекладину. А две минуты спустя шикарный шанс распечатать ворота Шабанова имел вышедший на замену Павел Шабалин
. Гейнрих пасом в касание вывел партнера один на один с вратарем, но переиграть голкипера гостей не получилось…
В концовке актюбинцы пошли на штурм, и едва атыраусцы не воспользовались «опцией» контратаки. Эссаме неожиданно пробил по воротам, но мяч прошел мимо «рамки.
Еще один микрошанс был у хозяев на 89-й минуте. Марат Хайруллин навесил со штрафного, и пришедший на помощь в атаке Алексей Мулдаров
замыкал пас головой, но Шабанов сыграл безупречно.
Сделав ряд тактических замен, и закрыв наглухо подступы к своей штрафной, гости добились ничьей. Кстати, исторической. Никогда доселе «Атырау» не увозил очки из Актобе.
Ну, а зрители уходили несколько разочарованными. Понимали, что все впереди, в том числе, и победы. Но уж очень хотелось покидать трибуны с таким же праздничным настроением, с каким пришли.
А «Актобе» теряет первые очки в нынешнем сезоне в домашних матчах.
