Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 29 мая, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам под председательством судьи Акгуль КАРАСАЕВОЙ состоялось оглашение приговора бывшему генеральному директору АО «Жайыктеплоэнерго» и депутату городского маслихата Ринату НУРУШЕВУ. - Суд постановил, Рината НУРУШЕВА по статье 307 части 1 - «Злоупотребление должностными полномочиями» за истечением срока давности освободить от ответственности. Признать виновным по статье 235 части 3 - «Создание и руководство организованной преступной группой», статье 307 части 4 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия», статье 176 части 4 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в крупном размере» и назначить меру наказания в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщила КАРАСАЕВА. nurushev7 В отношении подсудимого НЕВГАД суд переквалифицировал статью 235 часть 3 УК РК - «Участие в преступной организации либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп»,  на часть 2 «Создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений», поскольку Виктор НЕВГАД на тот момент не являлся ответственным лицом ТОО «СПК». По статьям «Создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений», «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Виды соучастников преступления» он был приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Виктор НЕВГАД был арестован в зале суда. Напомним, Ринат НУРУШЕВ и Виктор НЕВГАД обвиняются в хищении денежных средств, принадлежащих АО «Жайыктеплоэнерго». Таким образом, в результате преступных действий под руководством НУРУШЕВА государству был причинен материальный ущерб на общую сумму более 140 млн. тенге. К слову, Тахир МЯСОУТОВ, которого следствие считает посредником в этом деле, и через которого НЕВГАД передавал обналиченные деньги экс-президенту АО «ЖТЭ» находится в международном розыске. По данным следствия он проживает на Украине. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. nurushev4 nurushev1nurushev5 Фото Медета Медресова Видео Ербола Аманшина