По данным пресс-службы ДВД ЗКО, в 13.30 часов 28 мая на 68 километре автодороги «Уральск-Атырау», возле поселка Янайкино Зеленовского района 40-летний водитель автомашины марки «Daewoo Nexia», следуя в южном направлении, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Фольскваген Пассат». В результате ДТП в травмпункт областной больницы были доставлены 5 пассажиров с автомашины «Daewoo Nexia», среди них двое детей - мальчик 10 лет и 13-летняя девочка. Напомним вчера, на атырауской трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки. На спасение людей выезжала бригада трассового медико-спасательного пункта медицины катастроф Атырауской области, что находится в поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО, бригады скорой помощи Зеленовского района и поселка Янайкино - Дети с черепно-мозговыми травмами госпитализированы областную детскую больницу в Уральске, взрослые помещены в областную клиническую больницу. Трое из них получили тяжелые скелетные травмы. Их прооперировали, в данный момент они находятся в реанимации, – рассказала. У трассового медико-спасательного пункта есть реанимобиль, где по дороге пострадавшим была оказана первая помощь. На въезде в город их встречал оперативно спасательный отряд ДЧС ЗКО, сотрудники которого помогли транспортировать пострадавших в областную больницу. Фото предоставлено ОСО ДЧС ЗКО для "МГ"