В июне текущего года в Казахстане начнется вторая волна приватизации государственного имущества, то есть передачи государственных активов и активов организаций с участием государства в уставном капитале в конкретную среду. Правительством РК уже утвержден комплексный план по приватизации на 2014-2016 годы. Как ранее сообщал первый заместитель премьер-министра Казахстана Бакытжан САГИНТАЕВ, приватизации будут подлежать  32 организации республиканской собственности, 191 организация квазигосударственного сектора и порядка 780 предприятий коммунальной собственности. В Актюбинской области приватизация затронет такие объекты как Центральный парк культуры и отдыха имени Первого Президента, центральный стадион, КГП «Тазалык». Кроме того, государство намерено передать в частные руки 100 % долю своего участия в таких организациях и учреждениях, как АО «Областной футбольный клуб «Актобе», актюбинский политехнический колледж, ТОО «Таза Кала», ТОО «Троллейбусный парк», ТОО «Шамшырак Актобе» и других. В ЗКО приватизации подлежат АО «Футбольный клуб «Акжайык»,  ТОО «Орал Таза сервис»,  ТОО «Уральскгордорстрой» и другие. Также в частные руки должно перейти ТОО «Областная футбольная команда «Атырау». С полным перечнем организаций коммунальной собственности, подлежащих приватизации можно ознакомиться здесь. Источник: adilet.zan.kz