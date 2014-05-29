В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств трех стран - президентами Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, президентом России Владимиром ПУТИНЫМ и президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО подписан исторически важный документ - Договор о создании Евразийского экономического союза, передает корреспондент Bnews.kz
В целом документ состоит из 4 частей, 28 разделов, 118 статей и 32 приложений (всего около 900 страниц). Планируется, что союз начнет работу уже с 1 января 2015 года.
В основе документа лежит договорно-правовая база Таможенного союза и Единого экономического пространства, действующие нормы которых были оптимизированы, усовершенствованы и приведены в соответствие с правилами ВТО. В ходе работы над договором были кардинально сокращены изъятия и барьеры, мешающие свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
Договор о ЕАЭС состоит из двух частей. В первой - институциональной - изложены стратегические цели и задачи евразийской интеграции, определяется правовой статус союза как полноформатной международной организации. Сформулированы основные принципы его деятельности - сотрудничество на взаимовыгодной основе для сближения экономик «тройки», их гармоничного развития и укрепления конкурентоспособности. Установлена система органов союза: Высший Евразийский экономический совет (уровень Глав государств), Евразийский межправительственный совет (уровень Глав правительств), Евразийская экономическая комиссия и суд ЕАЭС. Оговаривается компетенция, порядок формирования и работы каждого из упомянутых органов.
В функциональной части регламентируются механизмы экономического взаимодействия, а также зафиксированы конкретные обязательства по отраслевым направлениям интеграции. Среди них единая политика в области тарифного и нетарифного регулирования, транспорта и промышленности, координация сельскохозяйственной политики (в том числе унификация требований, связанных с развитием экспорта продуктов агропрома). Зафиксированы основные принципы и правила конкурентной и антимонопольной политики. Определяются шаги по созданию общего финансового рынка и биржевого пространства, обеспечению гарантированной и эффективной защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг. Отдельным блоком закреплены положения по поэтапной интеграции энергетических рынков и координации деятельности в области электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов.
Как отметил в ходе открытия заседания Нурсултан НАЗАРБАЕВ, «в договоре отражены все базовые аспекты, присущие международным организациям, зафиксированы принципы суверенного равенства государств, территориальной целостности, а также уважение особенностей политического устройства государств-членов союза».
- Важным моментом является то, что на всех уровнях принятия решений организации является принцип консенсуса. Таким образом, голос каждой страны будет определяющим. Кадровая политика в органах союза будет построена с учетом принципа равной представленности сторон и на конкурсной основе для привлечения к этой важной работе наиболее квалифицированных специалистов, - говорит Назарбаев.
Вместе с тем было отмечено, что все международные договоры в рамках союза,решения комиссии, имеющие обязательный характер, будут приниматься для всех на русском языке, с последующим переводом на государственные языки сторон.
- Так что никакой дискриминации и по языковому не присутствует, - добавил Н.Назарбаев. - Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Договор направлен на решение задач по повышению благосостояния и качества жизни граждан наших государств. Уверен, что создание ЕАЭС станет мощным стимулом для развития всесторонней модернизации наших экономик, введения наших стран в ведущие позиции мира, - заключил Назарбаев.