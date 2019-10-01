Иллюстративное фото из архива "МГ" 1 октября в региональной службе коммуникаций состоялась пресс-конференция, во время которой аким Теректинского района Адиль Жоламанов рассказал о социально-экономическом развитии района. По его словам, в 2019 году бюджет района составил более 11 млрд тенге. – Основное экономическое направление района – сельское хозяйство. Трудятся в данной отрасли 860 человек, функционируют 267 сельхозформирований. По району выработано более 23 тысяч тонн молока, более четырех тысяч тонн мяса, более четырех миллионов штук яиц. На сегодня в нашем районе зарегистрировано 1647 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них активно работают 1433. Количество занятых граждан в этом секторе достигло 5053 человек. Теректинцы видят прекрасные возможности для создания нового бизнеса и не боятся неудачи, так как уверены в своих силах и чувствуют государственную поддержку, - заявил Адиль Жоламанов. Стоит отметить, что в Теректинском районе сейчас реализуются 11 проектов на сумму 157 млрд 656 млн тенге. В ближайшее время будут реализованы еще девять инвестиционных проектов на общую сумму 13 млрд 140 млн тенге. – В частности, ТОО "ABS-Мунай» ведет строительство нефтеперерабатывающего завода в селе Алгабас, на месте работают более 200 строителей, ТОО «Ringo-Milk» ведет строительство молочно-товарной фермы в Подстепновском сельском округе, КХ «Сырым KZ» - строительство откормочной площадки на три тысячи голов в районе станции Жайык, КХ «Теректа» ведет строительство общественного банно-оздоровительного комплекса, ИП «А.Умбетова» - строительство придорожного кафе на 200 мест в селе Жаңа Өмір, ИП «Мирас» - строительство столовой на 200 мест в селе Подстепный. Это еще не все. В районе планируется реализовать девять новых инвестиционных проектов. Объем инвестиций составит 13 миллиардов 140 миллионов тенге. В их числе ТОО " Anb Engineering» будет реализовать проект строительства керамзитового и цементного завода вблизи села Алгабас Богдановского сельского округа, ТОО «Теректі тұқым» – проект возделывания зерновых и зернобобовых, масличных, кормовых и бахчевых культур в селе Сарсенова Теректинского района, ИП «Куанышалиев» будет вести строительство многофункциональной заправки, кафе на 100 мест, магазина, шиномонтажного комплекса, гостиницы на 60 мест, а в Подстепновском сельском округе ИП «Серешев» будет реализовывать проект строительства детского сада на 100 мест и кондитерского цеха в селе Барбастау Подстепновского сельского округа, - рассказал Адиль Жоламанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.