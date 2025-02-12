Цена на новое жильё в РК преодолела отметку в полмиллиона тенге за квадратный метр

По итогам декабря прошлого года средние цены за квадратный метр жилья в новостройках крупных городов Казахстана преодолели психологическую отметку в 500 тысяч тенге. Об этом сообщается на сайте energyprom.kz. За год статистики зафиксировали удорожание на 3%. Основной период роста цен пришёлся на осень. Такие выводы можно сделать на основе данных Бюро национальной статистики.

Цены на вторичное жильё в прошлом году совершили небольшой переворот. Начиная с января 2024 года стоимость квартир при перепродаже превысила цены на жильё в новостройках, хотя ещё в декабре 2023-го ситуация была обратной. По итогам декабря прошлого года стоимость квадратного метра во «вторичке» составила 516,2 тысяч тенге, за год цена поднялась на 4,2%. Этому способствовало то, что цены на квартиры при перепродаже в прошлом году увеличивались быстрее.

— В рейтинге крупных городов по стоимости жилья в новостройках тройку лидеров представляют мегаполисы. Самые высокие цены в декабре прошлого года наблюдались в столице: 595 тысяч тенге. Ненамного меньше стоил квадратный метр нового жилья в Алматы: 582 тысячи тенге. В Шымкенте показатель сильно отличался от обеих столиц: 444 тысяч тенге. Дешевле всего в конце прошлого года квартира в новостройке обходилась в Актобе (286 тысяч тенге за один квадратный метр), Уральске (287 тысяч тенге) и Кокшетау (319 тысяч тенге). Что касается вторичного рынка, то здесь городами с самыми высокими ценами были Астана, Алматы и Атырау, — сообщается на сайте energyprom.kz.

Эксперты прогнозируют: при принятии нормы налогового кодекса об отмене льгот по НДС для строительной сферы рост цен на недвижимость в стране может достичь 10%. В материале на портале Krisha.kz застройщики отмечают: на фоне текущей невысокой рентабельности строительных предприятий отмена льготы по налогу на добавленную стоимость приведёт к тому, что «строительство будет идти либо в убыток компании, либо без прибыли, а это невыгодно». Таким образом, застройщики вынуждены будут или не брать новые проекты, или поднимать цены.

Отметим, как выросли затраты на строительство нового жилья за прошлый год. В январе–декабре 2024-го подрядчики в среднем тратили на возведение одного квадратного метра общей площади жилых домов 198 тысяч тенге. Выше всего были показатели в Улытауской области (354 тысячи тенге, плюс 54%), Алматы (252 тысячи тенге, плюс 8,7%) и Шымкенте (238 тысяч тенге, минус 7,7%). Самые низкие затраты на строительство нового жилья наблюдались в Мангистауской (125 тысяч тенге), Кызылординской (131 тысяча тенге) и Жамбылской (135 тысяч тенге) областях.