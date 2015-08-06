Центр английского языка DESTINATION объявляет о наборе в мини-группы

О летних программах по изучению английского языка рассказал директор центра Destination Роман ЛУШАКОВ. Центр Destination является специализированным центром обучения английского языка в городе Уральск. В центре проходят обучение дети с 6 лет, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. - На базе нашего Центра функционирует IELTS-центр, представительство программы FLEX, Школа технического английского, Центр по подготовке преподавателей и центр международного образования, который ежегодно отправляет детей и студентов из Уральска на обучение в Европу и США, - сообщил Роман ЛУШАКОВ. Директор