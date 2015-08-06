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Бизнес-новости

Центр английского языка DESTINATION объявляет о наборе в мини-группы

О летних программах по изучению английского языка рассказал директор центра Destination Роман ЛУШАКОВ. Центр Destination является специализированным центром обучения английского языка в городе Уральск. В центре проходят обучение дети с 6 лет, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. - На базе нашего Центра функционирует IELTS-центр, представительство программы FLEX, Школа технического английского, Центр по подготовке преподавателей и центр международного образования, который ежегодно отправляет детей и студентов из Уральска на обучение в Европу и США, - сообщил Роман ЛУШАКОВ. Директор
Marat
Центр английского языка DESTINATION объявляет о наборе в мини-группы
О летних программах по изучению английского языка рассказал директор центра Destination Роман ЛУШАКОВ.
IMG_2877
IMG_2877
 Центр Destination является специализированным центром обучения английского языка в городе Уральск. В центре проходят обучение дети с 6 лет, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. - На базе нашего Центра функционирует IELTS-центр, представительство программы FLEX, Школа технического английского, Центр по подготовке преподавателей и центр международного образования, который ежегодно отправляет детей и студентов из Уральска на обучение в Европу и США, - сообщил Роман ЛУШАКОВ. Директор также рассказал, что все пришедшие в офис в период до 10 августа именно на Жукова д.1, офис, 321, получат 20-процентную скидку на первый месяц обучения. - Если вы не в городе, то звоните и бронируйте место со скидкой по телефонам. Все наши ученики возвращаются с каникул, поэтому места в группах ограничены. С 5 августа можно уже записываться и приходить к нам на тестирование, после тестирования мы вас пригласим на занятия, предварительно обсудив с вами удобное для вас время, - предлагает директор. В центре Destination применяют методику, суть которой заключается в том, чтобы научить ребенка или взрослого говорить и понимать английскую речь уже с первых занятий. - В большинстве школ на уроках английского языка дети переводят тексты либо зубрят их, не понимая смысла, и так же делают упражнения, где нужно вставить подходящее слово или артикль. Такие занятия не учат детей понимать и тем более говорить на английском языке. Вместо «забрасывания» на детей огромного количества грамматики, мы учим строить предложения, понимать и сразу же использовать новый материал в речи на английском языке. В центр принимают детей с 6-летнего возраста. Единственное требование: чтобы ребенок умел читать и писать на родном языке. - Группы у нас имеются с русским языком и казахским языком обучения. Родители могут выбрать подходящий для их ребенка вариант. В данный момент идет набор детей в эти группы. Взрослые же обучаются в мини-группах по 3-4 человека в вечернее время в 18.00, 19.00 и 20.00. По выходным в центре всегда активная программа: пикники в парке, выезд в кемпинг «Мечта», спортивные состязания, воскресные клубы, походы в кино и многое другое. Просим в связи с ремонтными работами дорог по проспекту Достык (от ул. М.Маметовой до пр. Евразия) скоординировать маршрут заранее. Бронирование мест в группах по телефонам: 51-85-61, 33-23-22, +7778-448-45-07, +7705-804-52-07 Наши адреса: Жукова 1, оф. 321 (площадь М.Маметовой), Destination на ост. «Юбиляр», Евразия, 35/1, 53-60-61. Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/destination_kz
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